Чоловік поїхав у відпустку і повернувся казково багатим

Щасливий білет чоловік купив у магазині.
66-річний Пітер Салліван став дворазовим переможцем лотереї, він виграв приголомшливий приз, купивши квиток Scratch-off за $20 в магазині громадського харчування Publix у Делрей-Біч. З'ясувалося, що чоловік поїхав у відпустку, а повернувся багатієм.
Про це пише CNN.
Зазначається, що Салліван, який проживає в Міллсборо, обрав отримання виграшу в одноразовій сумі в розмірі $3 960 000.
Магазин громадського харчування Publix, де Салліван купив свій щасливий квиток, також отримає бонус у розмірі $2 000.
Шанси на виграш $5 мільйонів у грі "Gold Rush" становлять лише 1 до 2 362 500, за даними веб-сайту Флоридської лотереї.
Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.
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