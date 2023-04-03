Чоловік поїхав у відпустку і повернувся казково багатим

66-річний Пітер Салліван став дворазовим переможцем лотереї, він виграв приголомшливий приз, купивши квиток Scratch-off за $20 в магазині громадського харчування Publix у Делрей-Біч. З'ясувалося, що чоловік поїхав у відпустку, а повернувся багатієм.

Про це пише CNN.

Зазначається, що Салліван, який проживає в Міллсборо, обрав отримання виграшу в одноразовій сумі в розмірі $3 960 000.

Магазин громадського харчування Publix, де Салліван купив свій щасливий квиток, також отримає бонус у розмірі $2 000.

Шанси на виграш $5 мільйонів у грі "Gold Rush" становлять лише 1 до 2 362 500, за даними веб-сайту Флоридської лотереї.

Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

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