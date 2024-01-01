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Чоловік прилетів з Алжиру до Франції в шасі літака: він у важкому стані через переохолодження

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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Чоловік прилетів з Алжиру до Франції в шасі літака: він у важкому стані через переохолодження

Літак / Фото: Freepik

Він прибув без жодних документів.

Чоловік прилетів із Алжиру до Франції, заховавшись у відсіку шасі літака.

Про це пише The Guardian.

Ім'я безстрашного мандрівника невідоме, оскільки він прилетів до паризького аеропорту "Орлі" без документів. Повідомляється, що на вигляд йому 20 років. Його виявили під час технічних оглядів та доставили до лікарні у небезпечному для життя стані з сильним переохолодженням.

Комерційні літаки літають на висоті від 9 до 12 км, де температура зазвичай знижується до -50 °C. Через брак кисню шанси вижити дуже мізерні. Рівень смертності становить 77%.

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За даними Федеральної авіаційної адміністрації США, 132 людини намагалися летіти таким чином у період від 1947 до 2021 року. У квітні 2023 року в аеропорту Амстердама виявили труп чоловіка, який летів із Торонто. А у липні 2019 року замерзле людське тіло впало в сад у лондонському передмісті. Літак прямував із Кенії.

Нагадаємо, дівчинка народилася з ультраунікальним станом. Вона єдина у світі з таким синдромом.

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Дата публікації
Перегляди
1302
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