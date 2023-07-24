Чоловік притягнув тіло мертвого дядька на пошту, щоб отримати його пенсію

Чоловіка посадили до в'язниці після того, як він притягнув бездиханне тіло свого дядька на пошту.

Про це пише dublinlive.ie.

41-річний Деклан Гоні з Поллертон-роуд у Карлоу, Ірландія та 38-річний Гарет Коуклі визнали себе винними в моторошній авантюрі.

Вони взяли тіло 66-річного Підара Дойла, щоб забрати його пенсію у розмірі 246 євро у поштовому відділенні.

Чоловіки тягли його вулицями і хибно стверджували, що викликали швидку допомогу, перш ніж стали агресивно ставитися до співробітників пошти.

Деклан Гоуні / Фото: Colin Keegan, Collins Agency

Суду також показали жахливе зображення померлого Дойла, що лежить на землі поштового відділення незабаром після того, як його офіційно оголосили мертвим.

Покійному намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, але це було безрезультатно.

Працівник пошти Де О'Кіф пригадав, що Деклан прийшов до нього і сказав, що людина на землі був його дядьком, і стверджував, що він привів його, щоб забрати пенсію, "оскільки він зле почувався", і що він знепритомнів біля стійки.

Підар Дойл / Фото: Mirrorpix

Потім О'Кіф поговорив з жінкою, яка сказала йому, що їхала Поллертон-роуд, коли побачила двох чоловіків, що тягли Дойла, і "знала, що щось не так".

Вона зупинилася і запитала чоловіків: "З ним усе гаразд, хлопці?", на що Гоні відповів їй, що з ним усе гаразд, а Коуклі додав, що вони вже викликали швидку допомогу.ї

Суду стало відомо, що на той момент жоден із чоловіків не викликав швидку допомогу.

Жінка пішла за ними до поштового відділення, де камера відеоспостереження показала, як вони тягли Дойла, несли його під пахвами просто до стійки реєстрації, коли шоковані очевидці відійшли з дороги.

Чоловіки спочатку притиснули Дойла до дверей, але його тіло впало на землю, коли пара сперечалася з поштовим службовцем, який відмовився передати його пенсію.

Гарет Коуклі / Фото: Colin Keegan, Collins Agency

Після 40 хвилин серцево-легеневої реанімації та присутності передового середнього медичного персоналу Дойл був офіційно оголошений лікарем мертвим.

Суддя Юджин О'Келлі заявив про "черстве нехтування гідністю і добробутом людини, що вмирає" з боку дуету, оскільки вони "відхилили пропозицію" про допомогу і "буквально кинули його на підлозі поштового відділення": "Це вони забрали його із дому. Можливо, він мирно помер у своєму ліжку. Жодна людина не повинна вмирати за таких обставин".

Судовий процес, який мав розпочатися цього тижня, було скасовано, коли чоловіки в останню хвилину вирішили визнати себе винними.

У результаті Гоні засудили до двох з половиною років за ґратами з відстрочкою на останні шість місяців, а Коуклі — до двох років з відтермінуванням на останні шість місяців.

Нагадаємо, останнім проханням вбивці перед стратою стала вечеря з 11 дорогих страв. Стало відомо, що він попросив.

Читайте також: