Чоловік проковтнув живе курча і помер: він вважав, що це допоможе йому стати батьком

В Індії 35-річний чоловік помер після того, як проковтнув живе курча в рамках ритуалу, який, як він вважав, допоможе йому стати батьком.

Про це повідомляє Need To Know.

Ананд Кумар Ядав відчув запаморочення і знепритомнів невдовзі після того, як вийшов з ванни в суботу, 14 грудня, за словами його родини. Його доправили до лікарні, де констатували смерть. Для з'ясування причини смерті було проведено розтин тіла.

Патологоанатом був приголомшений, коли зробив надріз на горлі Ядава та виявив тушку молодого птаха.

Доктор Санту Баг розповів місцевим ЗМІ в Амбікапурі, штат Чхаттісгарх: "За свою кар'єру я провів понад 15 000 розтинів. І це перший випадок, з яким я зіткнувся. Коли ми відкрили горло, то побачили ціле пташеня. Одна частина курчати застрягла в трахеї померлого, а інша – у стравоході".

Також читайте Чоловік рік не міг запліднити дружину з "найбезглуздішої" причини

Вважається, що курча було живим, коли Ядав проковтнув його цілим у селі Чхіндкало. Місцеві кажуть, що він контактував із тантричним гуру, оскільки боровся з безпліддям. Вони кажуть, що він проковтнув курча, вірячи, що це допоможе йому стати батьком. Зі свого боку, родичі Ядава наполягають, що не знали про ритуал.

Як повідомляється, поліція почала розслідування цієї справи.

Нагадаємо, у лютому в Делі, Індія, бодибілдер-початківець потрапив до лікарні зі скаргами на біль у шлунку та нудоту. Медики були приголомшені, коли рентгенівський знімок виявив у його внутрішніх органах 39 монет і 37 магнітів.

Виявилося, що він проковтнув їх, вірячи, що цинк, який міститься в них, додасть йому сили.

Читайте також: