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Чоловік провів дві доби у "в’язниці для схуднення": що там насправді відбувається (фото, відео)
Колючий дріт, камери спостереження та виснажливі тренування — блогер провів 50 годин у китайській «в’язниці для схуднення» й показав, що відбувається за її стінами.
Ютубер Стен Брауні провів 50 годин у китайському таборі для схуднення, який через жорсткі правила називають «жировою в’язницею». Про життя в закладі з колючим дротом і камерами спостереження він зняв відео.
Про це пише Ladbible.
Попри вигляд виправного закладу, люди прибувають туди за власним бажанням і платять від 330 до 780 фунтів стерлінгів на місяць (орієнтовно 18–42 тисячі гривень). Комплексна програма передбачає жорсткий контроль за харчуванням, щоденні фізичні навантаження та постійний моніторинг результатів.
Учасників зважують двічі на день і встановлюють для них чіткі добові норми скидання ваги. Якщо людина не досягає цілі, її змушують відпрацьовувати додаткові тренування. Харчування однакове для всіх: раціон базується на білках та овочах із мінімальною кількістю вуглеводів, а один прийом їжі містить приблизно 350 калорій.
Перед початком експерименту блогер важив 82,9 кг. За дві доби він пройшов сім виснажливих тренувань і зменшив вагу до 80,5 кг. Водночас він зазначив, що більша частина втраченого становила вода, а не жирова тканина.
Такі табори в Китаї стають дедалі популярнішими через моду на худорлявість і як альтернатива лікам для схуднення. Проте медики застерігають: від надто швидкого скидання ваги можна втратити м’язи, отримати травми, дефіцит корисних речовин чи психологічні проблеми.
Нагадаємо, у популярного препарату для схуднення виявили неочікуваний побічний ефект — кілька людей, які приймали «Оземпік», повідомили про збільшення довжини пеніса.