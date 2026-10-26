Чоловік провів дві доби у "в’язниці для схуднення": що там насправді відбувається (фото, відео)

Блогер Browney / © скриншот з відео

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Ютубер Стен Брауні провів 50 годин у китайському таборі для схуднення, який через жорсткі правила називають «жировою в’язницею». Про життя в закладі з колючим дротом і камерами спостереження він зняв відео.

Про це пише Ladbible.

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Попри вигляд виправного закладу, люди прибувають туди за власним бажанням і платять від 330 до 780 фунтів стерлінгів на місяць (орієнтовно 18–42 тисячі гривень). Комплексна програма передбачає жорсткий контроль за харчуванням, щоденні фізичні навантаження та постійний моніторинг результатів.

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Учасників зважують двічі на день і встановлюють для них чіткі добові норми скидання ваги. Якщо людина не досягає цілі, її змушують відпрацьовувати додаткові тренування. Харчування однакове для всіх: раціон базується на білках та овочах із мінімальною кількістю вуглеводів, а один прийом їжі містить приблизно 350 калорій.

© скриншот з відео

Перед початком експерименту блогер важив 82,9 кг. За дві доби він пройшов сім виснажливих тренувань і зменшив вагу до 80,5 кг. Водночас він зазначив, що більша частина втраченого становила вода, а не жирова тканина.

Китайська «в’язниця для схуднення» / © скриншот з відео

Такі табори в Китаї стають дедалі популярнішими через моду на худорлявість і як альтернатива лікам для схуднення. Проте медики застерігають: від надто швидкого скидання ваги можна втратити м’язи, отримати травми, дефіцит корисних речовин чи психологічні проблеми.

Китайська «в’язниця для схуднення» / © скриншот з відео

Китайська «в’язниця для схуднення» / © скриншот з відео

Китайська «в’язниця для схуднення» / © скриншот з відео

Нагадаємо, у популярного препарату для схуднення виявили неочікуваний побічний ефект — кілька людей, які приймали «Оземпік», повідомили про збільшення довжини пеніса.

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