Чоловік провів у відкритому морі 24 дні, його врятував кетчуп: неймовірна історія

Елвіса Франсуа, жителя острова Сінт-Мартен, віднесло в Карибське море під час ремонту свого вітрильного човна.

Як вдалося вижити чоловікові, пише The Guardian.

Судно, на якому чоловік проводив ремонт, викинуло з гавані. Франсуа зазначив, що він не є професійним моряком, і тому не зміг самостійно керувати вітрильником. Він провів у відкритому морі 24 дні.

Спроби додзвонитися друзям чи рідним виявилися безуспішними, сигнал був надто слабким.

"Нічого іншого, як сидіти і чекати мені не залишалося", — розповів моряк.

Чоловік був змушений вичерпувати воду з човна, щоб він не затонув, безуспішно намагався розвести вогонь як сигнал лиха і подряпав на борту човна напис "врятуйте".

Чоловіку вдалося вижити завдяки знайденим запасам на судні. Однак замість сухих пайків або інших продуктів на човні були лише часниковий порошок, бульйонні кубики і кетчуп, який він вживав ковтками тричі на день.

Зрештою, Франсуа помітив літак, що пролітав над ним, і відправив йому сигнал. Пілот помітив човен, доповів про це на берег і моряк був евакуйований на борт контейнеровозу, що проходив поряд.

Раніше повідомлялося, що болівієць Джонаттан Акоста заблукав у джунглях Амазонки, коли полював з друзями, та виживав там 31 день, харчуючись дикими фруктами, хробаками та комахами.

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