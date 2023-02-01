Чоловік проїхав весь світ для зустрічі з коханою і розбився через 5 днів після освідчення

Заради зустрічі з дівчиною він звільнився з роботи і прилетів до Таїланду.

Стефан Маттіас зі Стокгольма закохався у Віранух Бутінконг з Таїланду під час тривалого онлайн листування. Однак щойно вони зустрілися, Стефан потрапив у ДТП та загинув.

Подробиці трагічної історії з'явилися у виданні Mirror.

50-річний чоловік проїхав весь світ для зустрічі з 27-річною коханою та розбився на мотоциклі через п’ять днів після приїзду до Таїланду.

Напередодні він освідчився дівчині. Молодята попросили благословення у батьків Віранух та збиралися разом повернутися до Швеції.

Одного дня Стефан сів на мотоцикл, щоби проїхатися мальовничою місциною, однак не впорався з керуванням і впав з обриву.

На жаль, шансів вижити в нього не було. Лікарі діагностували клінічну смерть на місці аварії.

"Моє серце розбите. Не можу повірити, що він так швидко пішов. Я шокована", — відреагувала дівчина на трагедію.

Віранух розповіла, що познайомилася зі Стефаном в соціальних мережах близько двох років тому.

Заради зустрічі із нею чоловік звільнився з роботи і прилетів до Таїланду.

Додамо, що в Україні сталася смертельна аварія на трасі Київ-Полтава. Маршрутка з пасажирами на повному ходу врізалася у фуру.

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