Чоловік прийняв 13-кілограмовий пітон за мотузку: чим все закінчилося

У Малайзії чоловік переплутав величезну змію з канатом.

Про це повідомляє Daily Express.

Інцидент стався на околицях міста Туаран. 50-річний Бен Хафіс прокинувся рано вранці, бо почув підозрілі звуки. Чоловік вирушив перевірити із ліхтариком у руці і побачив поруч із сараєм щось, що нагадує згорнутий канат. Хафіс подумав, що це стара мотузка, але вона раптово почала рухатися. Як з’ясувалося, то був великий пітон. Помітивши людину, він став поводитися агресивно.

Хафіс злякався та викликав рятувальників. Вони прибули на місце через 20 хвилин після дзвінка та швидко витягли 13-кілограмову змію завдовжки близько трьох метрів з-під дерев’яних дощок, де вона сховалася. Потім пітона випустили в природне довкілля від житлових районів.

