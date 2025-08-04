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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чоловік сприйняв сусідку за іншопланетянку та вистрелив у неї

Свідки кажуть, що чули постріли, вони також розповіли поліції про дивні розмови зловмисника.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На місці вбивства

На місці вбивства / © Associated Press

У США чоловік зі штату Міннесота розправився з 70-річною сусідкою, бо сприйняв її за іншопланетянку.

Про це повідомляє CBS News.

Від самого ранку поліція отримала повідомлення про стрілянину в житловому будинку. На місці патрульні виявили жінку з численними вогнепальними ранами. Вона була притомна і встигла розповісти поліцейським, що в неї кілька разів вистрілив сусід.

За 45 хвилин до цього він зателефонував і попросив її про допомогу з деякою справою. Жінку доправили до лікарні, проте не змогли врятувати.

Свідок розповів, що підозрюваний розбудив його вночі та почав розповідати про іншопланетян. Зокрема, він сказав, що його сусідка є іншопланетянкою, і за ними скоро прилетить космічний корабель.

Свідок також розповів, що після цього бачив постраждалу та чув постріли. Він побіг до будинку жінки, побачив її в крові на підлозі та викликав поліцію.

Нагадаємо, двоє осіб загинули в церкві в Лексінгтоні, штат Кентуккі, після того, як підозрюваний застрелив правоохоронця.

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