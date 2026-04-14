Чоловік прийшов із болем у животі: лікарі були шоковані тим, що дістали зсередини (фото)

У Китаї з тіла чоловіка вилучили ртутний термометр, який він проковтнув 20 років тому.

Біль у животі (ілюстративне фото) / © pixabay.com

У місті Веньчжоу, провінція Чжецзян, хірурги успішно прооперували 32-річного пацієнта, у кишечнику якого два десятиліття перебував ртутний градусник. Чоловік звернувся до лікарні лише після того, як почав відчувати біль у шлунку.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Пацієнт на прізвище Ван зізнався лікарям, що випадково проковтнув термометр ще у 12-річному віці. Тоді він приховав цей факт від батьків через страх покарання. Оскільки тривалий час жодних симптомів не спостерігалося, про інцидент забули.

Сканування, проведене у Першій афілійованій лікарні Веньчжоуського медичного університету, підтвердило наявність стороннього предмета у дванадцятипалій кишці. Фахівці наголосили на критичності ситуації: кінчик термометра притискався до стінки кишечника, що загрожувало перфорацією та масштабною внутрішньою кровотечею.

Хірургічне втручання тривало 20 хвилин. Складність операції полягала в тому, що крихкий предмет знаходився поруч із жовчними протоками. Лікарям вдалося вилучити термометр цілим — ртуть не потрапила в організм, хоча позначки на склі за цей час майже повністю вицвіли.

У Китаї з тіла чоловіка вилучили ртутний термометр. / © Weibo

Експерти ендоскопічного центру лікарні зауважили, що у випадку проковтування сторонніх предметів необхідно:

  • негайно припинити вживання їжі та води;

  • мінімізувати розмови та ковтання;

  • терміново звернутися за невідкладною медичною допомогою.

За офіційними даними, у Китаї щороку понад 1 мільйон людей звертаються до медиків через проковтування сторонніх об’єктів. Близько 60% таких випадків припадає на дітей. Найчастіше пацієнти ковтають рибні та курячі кістки, батарейки, магніти та зубні протези.

Нагадаємо, львівські хірурги врятували 2-річну дівчинку, яка всю зиму прожила з батарейкою у стравоході.

