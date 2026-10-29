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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чоловік раніше прийшов додому та заскочив дружину в ліжку з коханцем: його вчинок шокує

Чоловік застукав свою дружину в ліжку з коханцем. Він шокував мотрошним вчинком.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У США чоловік вбив нібито коханця дружини

У США чоловік вбив нібито коханця дружини / © Associated Press

У США чоловік вбив нібито коханця дружини на очах у своїх дітей після того, як застукав пару в ліжку.

Про це пише New York Post.

Інцидент стався у Каліфорнії. Як стверджується, чоловік у нападі люті вбив коханця своєї дружини після того, як раніше повернувся з роботи додому й застав того чоловіка в нижній білизні разом із дружиною в ліжку — поруч із їхніми двома маленькими дітьми.

34-річний Ісмаель звинувачується в тому, що 24 жовтня у спальні свого будинку в Анахаймі «кілька разів» смертельно поранив ножем 28-річного Ніколаса, як повідомляє прокуратура округу Оранж.

За словами прокурорів, під час нападу в ліжку перебували діти подружжя — 2-річна донька та 4-річний син. Дружина та діти не постраждали.

«Насильство ніколи не є виходом, і справді розриває серце те, що ці маленькі діти були змушені стати свідками того, як їхній батько скоїв такий жахливий акт жорстокості у власному домі», — заявив окружний прокурор Тодд Спіцер.

Підозрюваного заарештували на місці події та пред’явили йому одне звинувачення у вбивстві, а також додаткове звинувачення за використання зброї для особистих цілей.

У вівторок йому було оголошено обвинувачення, і в разі визнання винним за всіма пунктами звинувачення йому загрожує покарання від 26 років до довічного ув’язнення.

Це не перший випадок у Каліфорнії цього року, коли підозра у зраді призвела до летального результату. Колишній пожежник з Глендейла Ендрю Хіменес, як стверджується, в січні вбив свою дружину Майру Лопес Хіменес сокирою в їхньому будинку в Північному Голлівуді після того, як запідозрив її у зраді.

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