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Чоловік раптово "ожив" під час розтину, патологоанатом і медики дуже налякались: чому так сталось

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Чоловік раптово "ожив" під час розтину, патологоанатом і медики дуже налякались: чому так сталось

Морг у Валенсії / Фото: Levante-EMV

Чоловік дуже налякав медиків.

В Іспанії чоловік ожив під час того, як патологоанатоми розпочали його розтин, оскільки вважали людину мертвою. 

Про це пише Levante-EMV

За даними ЗМІ, інцидент стався у Валенсії. До моргу доправили начебто покійного чоловіка. Коли його привезли й почали розтин, "труп" ожив. Патологоанатом і медичні працівники були шоковані цим та добряче налякалися. 

Незвичайна подія сталася в п'ятницю, коли один із сусідів чоловіка повідомив до відповідних служб, що його друг, який живе один, тривалий час не відчиняє двері своєї квартири в багатоквартирному будинку, розташованому біля місцевого собору.

Викликавши швидку допомогу й поліцію, сусід заявив, що з господарем замкненої квартири щось трапилося, оскільки, за його словами, він не бачив його на вулиці "багато днів".

Прибулі на місце події екстрені служби підтвердили, що "на підлозі квартири була знайдена людина, яка не подавала ознак життя". Тоді його відправили до моргу, де він під час розтину раптово ожив. 

Нагадаємо, у столиці Польщі Варшаві невідомі розкидали вулицеюі гроші. Коли перехожі кинулись їх збирати - прибула муніципальна варта і забрала знахідку.

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Дата публікації
Перегляди
3729
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