Світ
254
1 хв

Чоловік розправився з ведмедем, який забрався до його ванної

У США чоловік застрелив звіра, який зайшов до будинка та налякав всіх мешканців.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ведмідь

Ведмідь / © Freepik

У штаті Флорида (США) чоловік на ім’я Зік Кларк розправився з ведмедем, який забрався до його будинку.

Про це пише People.

За словами Кларка, хижак проник до його будинку через відчинені двері гаража. Коли ті автоматично закрилися, ведмідь почав панікувати. Він марно намагався вибратися і опинився в помешканні.

Першою звіра помітила теща Кларка, яка відпочивала у вітальні.

«Тоді почалося пекло», — згадав він. Жінка почала кричати, собаки — гавкати. Ведмідь злякався ще дужче. Щоб сховатися від шуму, він забіг до ванної кімнати. Там Кларк його закрив і пішов за пістолетом.

«Я відчинив двері. Вистрілив один раз. Знову зачинив двері, бо ведмідь спробував вибратися. А потім закінчив ще двома пострілами», — розповів чоловік.

Після цього Клак зателефонував до Комісії з охорони рибних ресурсів та дикої природи Флориди (FWC). Її співробітники приїхали на місце події та забрали тушу хижака.

Раніше у Мережі з’явилося відео, на якому чорний ведмідь зайшов у будинок через відчинені двері, але маленький шпіц Скаут миттєво кинувся в атаку.

