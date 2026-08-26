Поліція Фото ілюстративне / © Associated Press

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У штаті Монтана в США 44-річний чоловік застрелив вісьмох своїх родичів, серед яких було четверо дітей. За словами членів родини, трагедія сталася через кілька тижнів після того, як батьки попросили чоловіка виїхати з їхнього будинку та почати жити самостійно.

Про це повідомляє Associated Press.

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За інформацією ЗМІ із посиланням на правоохоронців, трагедія сталася ввечері 23 серпня неподалік міста Біллінгс.

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За даними родичів, 44-річний Алан Сміт тривалий час жив у будинку своїх батьків. Кілька тижнів тому вони попросили його з’їхати. У неділю, коли родина зібралася на традиційну спільну вечерю, чоловік несподівано повернувся до будинку та відкрив вогонь.

Серед жертв були діти чотирьох поколінь однієї родини

Жертвами стрілянини стали восьмеро людей. Серед них — батьки нападника, його бабуся, молодша сестра та четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Одна з загиблих — 12-річна Шарлотта. Перед смертю дівчинка встигла зателефонувати до служби 911 і повідомити про напад. За словами друзів родини, дитина намагалася врятувати своїх близьких.

«Шарлотта була героїнею. Вона зателефонувала до 911 і намагалася врятувати свою сім’ю», — розповіла подруга родини Дженніфер Мерсер.

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Коли на місце прибули поліцейські, вони почули постріли, а невдовзі будинок охопило полум’я. Після стрілянини нападник, за даними слідства, вчинив самогубство. Згодом він помер від отриманого поранення.

Будинок згорів майже вщент

Розслідування трагедії ускладнилося через масштабну пожежу. Вогонь практично повністю знищив будинок.

Правоохоронцям довелося перевіряти безпечність конструкцій перед проведенням повноцінних слідчих дій.

За словами колишнього чоловіка однієї із загиблих жінок Бреда Айрленда, Алан Сміт багато років жив із батьками та майже не залишав своєї кімнати. Більшість часу він сидів за комп’ютером.

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Родич також стверджує, що близькі помічали тривожні ознаки в поведінці чоловіка, хоча, наскільки йому відомо, раніше той не вчиняв фізичного насильства.

На момент трагедії чоловік загиблої Меган Гекір, яка також стала жертвою нападу разом зі своїми дітьми, перебував на роботі. Дізнавшись про стрілянину, він намагався зв’язатися з усіма членами родини, а потім поїхав до будинку. Коли він прибув, будівля вже палала.

За даними AP, масове вбивство в Монтані стало 22-м випадком масового вбивства у США від початку 2026 року.

Нагадаємо, в Україні, на Прикарпатті 13-річний хлопчик за вказівкою матері вбив власну бабусю. Жінка змусила сина піти на злочин, щоб заволодіти заощадженнями бабусі та віддати власні борги.

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