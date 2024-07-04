Чоловік шукав зниклу дружину і знайшов її в череві велетенської змії

Тіло жінки було виявлено цілим, але, ймовірно, з роздробленими кістками.

В Індонезії чоловік, який шукав свою зниклу дружину, з жахом виявив недалеко від дому пітона, який виглядав так, ніби він проковтнув щось громіздке. Коли змії розпороли черево, там справді виявилася жінка, яку пітон задушив перш, ніж проковтнути.

Про цей страшний випадок, який стався у вівторок, 2 липня, в селі Сітеба у провінції Південний Сулавесі, повідомляє видання International Business Times .

Того дня 36-річна жінка, мати п’ятьох дітей, вийшла з дому, щоб купити ліки для найменшого сина, і не повернулася. Її 30-річний чоловік разом із місцевими селянами розпочав пошуки у довколишніх джунглях, крізь які потрібно було пройти жінці, щоб потрапити на місцевий ринок.

Також читайте Китайська ракета вибухнула під час випробувань: видовищне відео

Приблизно за пів кілометра від будинку він натрапив на взуття свої дружини. Пройшовши трохи далі, чоловік побачив гігантського пітона з величезним черевом.

Коли селяни убили змію і розітнули її черево, вони знайшли всередині бездиханне тіло жінки.

За повідомленням індонезійських ЗМІ, було встановлено, що жінку вбив пітон близько 7:30 ранку.

Начальник місцевого відділу поліції повідомив, що тіло жінки було виявлено цілим, але, ймовірно, з роздробленими кістками. Перш ніж проковтнути свою жертву, змія знерухомила її та задушила.

Величезна змія на кондиціонері налякала киян: що це за плазун

Нагадаємо, минулого місяця в провінції Сулавесі ще одна індонезійка померла після того, як її також проковтнув 6-метровий пітон.

Читайте також: