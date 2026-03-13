Чоловік спробував сісти на літак з тисячами мурах у багажі: чим це обернулося

Рідкісні мурахи у пробірках, за перевезення яких заарештували чоловіка / © KWS

Прикордонники Кенії виявили понад 2000 садових мурах-маток, схованих у пробірках та рулонах серветок у багажі громадянина Китаю. Чоловіка заарештували в аеропорту за контрабанду. Слідство вважає його одним із лідерів міжнародної мережі, що постачає екзотичних комах до Азії та Європи.

Про це пише «BBC News Україна».

Громадянина Китаю Чжана Кецюня затримали під час перевірки безпеки в міжнародному аеропорту імені Джомо Кен’ятти у столиці Кенії Найробі. Під час огляду його багажу прикордонники виявили значну кількість живих мурах, яких, за даними слідства, планували незаконно вивезти до Китаю.

Поки що чоловік не відповів на висунуті обвинувачення. Водночас слідчі повідомили суду, що він може бути пов’язаний із мережею торгівлі мурахами, яку правоохоронці викрили в Кенії торік.

Торгівля цими комахами суворо контролюється, адже вони перебувають під захистом міжнародних угод про збереження біорізноманіття. Ще минулого року Служба дикої природи Кенії (KWS) повідомляла про зростання попиту на так званих садових мурах, наукова назва яких — цефалоти Месора. Колекціонери з Європи та Азії часто тримають їх як екзотичних домашніх улюбленців.

Під час судового засідання 11 березня державний прокурор повідомив, що підозрюваний намагався сховати мурах у багажі у різний спосіб. Частину з них він помістив у спеціальні пробірки, а інших — заховав у рулони паперових серветок.

«У його особистому багажі виявили 1948 садових мурах, упакованих у спеціальні пробірки. Ще 300 живих мурах було заховано у трьох рулонах паперових серветок у багажі», — сказав прокурор Аллен Мулама.

Він також звернувся до суду з проханням дозволити провести судово-медичну експертизу електронних пристроїв затриманого — мобільного телефону та ноутбука.

Представник Служби дикої природи Кенії Дункан Джума повідомив, що правоохоронці очікують нових арештів у цій справі. За його словами, розслідування розширюють і на інші міста країни, де, ймовірно, також відбувається незаконний вилов мурах.

У травні торік кенійський суд уже розглядав подібну справу: тоді чотирьох чоловіків засудили до одного року ув’язнення або штрафу в розмірі 7700 дол. США за спробу контрабандою вивезти з країни тисячі живих королев-мурах. Це був перший подібний випадок. Четверо обвинувачених — двоє громадян Бельгії, в’єтнамець і кенієць — після затримання визнали свою провину. Операцію з їхнього викриття KWS назвала «скоординованою операцією, яка базувалася на розвідданих».

Бельгійці пояснювали в суді, що збирали цих популярних мурах як хобі і не усвідомлювали, що порушують закон. Тепер слідчі вважають, що Чжан Кецюнь міг бути одним із організаторів цієї мережі контрабанди. За їхніми даними, торік він залишив Кенію, скориставшись іншим паспортом.

Суд 11 березня дозволив прокуратурі утримувати підозрюваного під вартою протягом п’яти днів, щоб слідчі змогли продовжити розслідування.

У KWS, яка зазвичай займається охороною великих тварин, таких як леви та слони, назвали торішнє судове рішення «знаковим випадком». Йдеться про гігантських африканських мурах-жниварок, вилучених під час тієї справи, які, за словами фахівців, відіграють важливу роль в екосистемі.

За даними слідства, мурах планували продати на ринках екзотичних тварин у Європі та Азії.

