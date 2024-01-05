Чоловік стрибнув із кулаками на суддю під час винесення вироку: "До біса цю с*ку" (відео)

Суддя штату Невада зазнала нападу в суді одразу після того, як відхилила клопотання обвинуваченого про випробувальний термін.

Про це повідомляє CNN.

Обвинувачений Деобра Редден перебував у залі суду Лас-Вегаса, де йому було винесено вирок за звинуваченням у спробі завдання побоїв із заподіянням суттєвих тілесних ушкоджень, повідомив суд округу Кларк.

Під час слухання Редден та його адвокат попросили суддю Мері Кей Голтус про випробувальний термін, а не про ув'язнення за ґрати, заявивши, що 30-річний чоловік налагоджує своє життя завдяки новій роботі та планує відновити свою освіту.

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Редден сказав, що він вирішує свої проблеми із психічним здоров'ям і "намагається вчитися на своїх помилках".

Потім Голтус зачитала у суді вголос кримінальну історію обвинуваченого, яка містила "три кримінальні злочини, провини, численні випадки домашнього насильства, пограбування, спроби вторгнення до будинку".

"У вас багато справ, сер", - сказала суддя Реддену.

Адвокат чоловіка заявив судді, що, на його думку, його клієнт зможе успішно пройти випробувальний термін.

"Я ціную це, — відповіла суддя, — але думаю, що настав час спробувати ще щось, бо я просто не можу з такою історією".

Через декілька секунд Редден крикнув: "До біса цю с*ку!". Він побіг до судді, перестрибнув через лаву та напав на неї. Редден повалив Голтус на землю і обидва зникли з поля зору камери за лавкою.

Коли інші в залі суду намагалися його утримати, Редден закричав: "До біса вас обох!". Він завдав декілька ударів.

Суддя декілька хвилин лежала на землі, а потім встала, мабуть, говорячи, що вдарилася головою. Голтус "отримала деякі травми", йшлося у початковій заяві суду.

За декілька днів вона повернулася на роботу, але повідомила, що у неї все болить.

Згідно з протоколами суду, Реддену тепер пред'явлено обвинувачення за семи пунктами звинувачення у завданні побоїв особі, що захищається, і нанесенні побоїв. Окружний прокурор заявив, що його офіс вивчає докази та планує пред'явити додаткові звинувачення після нападу у залі суду.

Наступне засідання суду у справі Реддена призначено на 9 січня.

Нагадаємо, пастор намагався запхати голову колеги дружини до фритюрниці. Він заступився за кохану.

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