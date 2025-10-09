ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

Чоловік та дружина померли через “тепловий удар” у ванній: як таке можливо

Чоловік та дружина вирішили відсвяткувати день народження доньки і померли.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Джеферсон Луїс Сагаз і Ана Кароліна Сілва

Джеферсон Луїс Сагаз і Ана Кароліна Сілва / © metro.co.uk

У Бразилії знайшли мертвими чоловіка та дружину. Вони померли через тепловий удар, який отримали у ванній.

Про це пише metro.co.uk.

37-річний офіцер військової поліції Джеферсон Луїс Сагаз і його партнерка 41-річна Ана Кароліна Сілва були знайдені мертвими в Сан-Жозе, Бразилія.

Пара провела день, святкуючи четвертий день народження своєї дочки в парку розваг, а потім пішла в нічний клуб і близько опівночі заселилася в мотель «Даллас».

Слідчі виявили пару мертвою у ванні. Вони знепритомніли у воді температурою 50 °C, обігрівач був увімкнений на максимальну потужність.

Коли вони не забрали дочку наступного дня, родичі підняли тривогу і повідомили про їх зникнення.

Через те, що подружжя було в стані алкогольного сп'яніння, вони не змогли вибратися з ванни, коли їм стало зле.

«Причиною обох смертей стало екзогенне отруєння, що сприяло розвитку теплового удару з інтенсивним зневодненням, тепловим колапсом, що призвело до відмови органів і смерті», - йдеться у звіті судово-медичного експерта.

Токсикологічні аналізи виявили сліди кокаїну і дуже високий рівень алкоголю в крові.

Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie