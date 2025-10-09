Чоловік та дружина померли через “тепловий удар” у ванній: як таке можливо

Джеферсон Луїс Сагаз і Ана Кароліна Сілва / © metro.co.uk

У Бразилії знайшли мертвими чоловіка та дружину. Вони померли через тепловий удар, який отримали у ванній.

Про це пише metro.co.uk.

37-річний офіцер військової поліції Джеферсон Луїс Сагаз і його партнерка 41-річна Ана Кароліна Сілва були знайдені мертвими в Сан-Жозе, Бразилія.

Пара провела день, святкуючи четвертий день народження своєї дочки в парку розваг, а потім пішла в нічний клуб і близько опівночі заселилася в мотель «Даллас».

Слідчі виявили пару мертвою у ванні. Вони знепритомніли у воді температурою 50 °C, обігрівач був увімкнений на максимальну потужність.

Коли вони не забрали дочку наступного дня, родичі підняли тривогу і повідомили про їх зникнення.

Через те, що подружжя було в стані алкогольного сп'яніння, вони не змогли вибратися з ванни, коли їм стало зле.

«Причиною обох смертей стало екзогенне отруєння, що сприяло розвитку теплового удару з інтенсивним зневодненням, тепловим колапсом, що призвело до відмови органів і смерті», - йдеться у звіті судово-медичного експерта.

Токсикологічні аналізи виявили сліди кокаїну і дуже високий рівень алкоголю в крові.