Чоловік та дружина померли через “тепловий удар” у ванній: як таке можливо
Чоловік та дружина вирішили відсвяткувати день народження доньки і померли.
У Бразилії знайшли мертвими чоловіка та дружину. Вони померли через тепловий удар, який отримали у ванній.
Про це пише metro.co.uk.
37-річний офіцер військової поліції Джеферсон Луїс Сагаз і його партнерка 41-річна Ана Кароліна Сілва були знайдені мертвими в Сан-Жозе, Бразилія.
Пара провела день, святкуючи четвертий день народження своєї дочки в парку розваг, а потім пішла в нічний клуб і близько опівночі заселилася в мотель «Даллас».
Слідчі виявили пару мертвою у ванні. Вони знепритомніли у воді температурою 50 °C, обігрівач був увімкнений на максимальну потужність.
Коли вони не забрали дочку наступного дня, родичі підняли тривогу і повідомили про їх зникнення.
Через те, що подружжя було в стані алкогольного сп'яніння, вони не змогли вибратися з ванни, коли їм стало зле.
«Причиною обох смертей стало екзогенне отруєння, що сприяло розвитку теплового удару з інтенсивним зневодненням, тепловим колапсом, що призвело до відмови органів і смерті», - йдеться у звіті судово-медичного експерта.
Токсикологічні аналізи виявили сліди кокаїну і дуже високий рівень алкоголю в крові.