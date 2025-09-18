Чоловік та двоє дітей згоріли живцем усередині Tesla: чому рятувальники виявилися безсильними

Родина в Tesla потрапила в ДТ Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

У Німеччині 43-річний чоловік та двоє його дітей опинилися у вогняній пастці у автівці Tesla, яка врізалася в дерево та спалахнула.

Про це пише dailymail.

За даними поліції, автомобіль намагався обігнати іншу машину у місті Віллігст (земля Північний Рейн-Вестфалія), але з’їхав з дороги та врізався в дерево. Після удару авто спалахнуло.

Реклама

Авто з’їхало з дороги, врізалося в дерево та загорілося Фото: скрин dailymail

«На жаль, автомобіль загорівся, і троє людей, які перебували всередині, загинули. Серед них — двоє дітей та дорослий чоловік», — повідомив речник поліції округу Унна Бернд Пентроп.

Місцеві жителі намагалися врятувати пасажирів, проте не змогли відкрити двері через висувні ручки Tesla.

Згодом, за уточненою інформацію, стало відомо, що одна дитина встигла вибратися з авто — її госпіталізували гелікоптером.

Експерти зазначають, що деякі моделі Tesla мають проблему: коли відключається живлення, дверні ручки перестають працювати, і відкрити авто зовні практично неможливо, передає видання.

Реклама

За правилами, розблокувати двері можна вручну лише зсередини, що ускладнює роботу рятувальників.

Поліція Північного Рейну-Вестфалії створила спеціальну групу для з’ясування причин трагедії:

«Наше завдання — повністю відновити хід подій і встановити точну причину», — заявили в поліції.

Подібні випадки з Tesla вже траплялися

Bloomberg та інші західні ЗМІ раніше вже повідомляли про схожі інциденти, коли пасажири опинялися заблокованими в електрокарах після аварії.

Реклама

Американський пожежник Макс Волш згадував випадок у Вірджинії, коли йому довелося розбивати вікно, щоб врятувати водія Tesla Model Y з палаючої машини. Водночас дружина водія отримала тяжкі опіки обличчя та пошкодження легень через вдихання диму.

Через такі випадки Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відкрило розслідування.

Водночас дизайнер Tesla Франц фон Гольцхаузен заявив, що компанія вже працює над оновленим проєктом дверних ручок, аби уникнути подібних трагедій у майбутньому.

Зазначимо, що також в автопілоті Tesla знайшли критичну проблему. Виявилося, що автопілот має небезпечний недолік — він не розпізнає залізничні переїзди.