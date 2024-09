Чоловік тижнями спав поруч із тілом мертвої дружини, що гнило (фото, подробиці)

У Перу чоловіка заарештували за те, що він нібито вбив свою дружину, а потім тижнями спав поруч з її тілом.

Про це повідомляє Need To Know.

Сусіди не бачили Ріту Паредес Ріоху протягом місяця. Її партнер Дуглас Салазар Кастільйо нібито прикидався, що вона все ще жива. Його підозрюють у тому, що він вигукував її ім'я щоразу, коли приходив додому, щоб все мало нормальний вигляд.

57-річного чоловіка звинувачують у тому, що він убив Ріту, а потім загорнув її тіло в ковдру. Наступні тижні Салазар нібито спав поряд з її трупом, що розкладається.

Дуглас Салазар / Фото: Jam Press

Як повідомляється, він зрештою зізнався у злочині охоронцю у житловому комплексі, де вони мешкали у столиці Перу Лімі.

Салазар надіслав фотографію мертвого тіла своєї дружини співробітнику служби безпеки, який негайно повідомив поліцію. Правоохоронці виявили труп Паредес у ковдрі поряд із декількома порожніми пляшками з-під спиртного.

Наразі влада чекає на результати розтину, щоб підтвердити точну причину її смерті.

Помешкання пари / Фото: Jam Press

Салазара може бути звинувачено у вбивстві жінки, якщо розтин доведе, що вона померла внаслідок зовнішньої причини.

Жертва декілька разів повідомляла про домашнє насильство свого чоловіка до місцевої поліцейської дільниці, але вони завжди зрештою знову сходилися. Сусіди сказали, що чули, як пара регулярно сварилася і підозрювали, що насильство було звичним.

Ріта Ріоха / Фото: Jam Press

Салазар перебуває під вартою в поліції, доки триває розслідування.

