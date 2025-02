Чоловік убив дружину через її реакцію на романтичне побачення (фото)

У США чоловіка звинуватили у вбивстві дружини після того, як він був незадоволений її реакцією на романтичне побачення.

За даними поліції, Тейлор Меєр побив свою дружину Дебору пляшкою вина, а потім зарізав її. 34-річний чоловік розлютився після того, як запланував для коханої вечір на паризьку тематику.

У той час троє їхніх дітей спали нагорі в їхньому будинку в Джефферсонвіллі, штат Індіана.

Меєр запланував романтичне святкування для своєї дружини на честь Дня закоханих, яке містило купівлю сукні та вечерю. Він також нібито попросив дітей подружжя намалювати малюнки Ейфелевої вежі.

Тейлор зізнався у вбивстві 36-річної Дебори в інтерв'ю з поліцією, згідно з опублікованими свідченнями під присягою. Він також сказав, що, на його думку, у Дебори був роман із колегою, і що він бачив фотографію, на якій вона тримається за руки з іншим чоловіком.

У свідченнях під присягою згадується, що Меєр сказав поліції, що, на його думку, дружина не оцінила його зусиль в ніч проти 14 лютого, і що вона здавалася відстороненою.

Тейлор і Дебора Меєри / Фото: Jam Press

Тейлор зізнався, що побив дружину пляшкою вина, а потім завдав їй декілька ударів кухонним ножем. Потім він надіслав повідомлення в сімейний чат, в якому повідомив, що Дебора померла.

Коли його заарештували, офіцери знайшли в будинку трьох дітей подружжя. Меєр не визнав себе винним у вбивстві і утримуватиметься у в'язниці до судового засідання в липні.

Тейлор Меєр / Фото: Jam Press

