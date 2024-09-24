Чоловік убив подругу і залив бетоном на балконі: як виявили вбивство

Чоловік поклав тіло дівчини у валізу, яку заховав під шаром цегли й цементу на власному балконі. Страшну знахідку виявили лише за 16 років.

У Південній Кореї чоловік зізнався, що вбив свою подругу, а її тіло залив цементом на балконі власної квартири.

Злочин стався понад 16 років тому у місті Кодже.

Про це пише BBC.

Чоловік, якому зараз за 50, розповів місцевій поліції, що вдарив подругу тупим предметом під час сварки. Потім він поклав її тіло у валізу, яку заховав під шаром цегли й цементу на власному балконі.

Усі ці роки тіло лишалося непоміченим, поки минулого місяця його не знайшов ремонтник під час перфораційних робіт, повідомляють місцеві ЗМІ.

Рештки жінки знайшли у залитій бетоном валізі / Фото: Geoje Police Station

Тіло, що частково збереглося завдяки валізі, ідентифіковане як тіло зниклої жінки. Розтин показав, що вона померла від удару тупим предметом по голові.

Чоловік, якого поліція називає паном А, не жив у квартирі, коли виявили тіло, але підозрюваного швидко знайшли й заарештували.

Чоловік розповів поліції, що жив із жінкою в однокімнатній квартирі у Коджі близько п'яти років. У жовтні 2008-го між ними сталася сварка, під час якої він вдарив її тупим предметом.

Потім чоловік замурував валізу із тілом подруги під шаром цегли й цементу на невеликому балконі у квартирі на третьому поверсі.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив жінку, з якою прожив 15 років, заради квартири та автомобіля. Він декілька місяців труїв її хімічними речовинами.

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