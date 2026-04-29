Чоловік убив матір, бо вважав її "монстром-ящіркою": моторошні подробиці

Мешканця Гонконгу Вонга Чун-кіта засудили до невизначеного терміну перебування у психіатричній лікарні за вбивство матері, яку він через хворобливе марення вважав за «монстра-ящірку».

Про це повідомляє видання Daily Star.

За матеріалами справи, 28-річний підсудний, у якого діагностували серйозний шизоафективний розлад, убив свою 50-річну матір Сенді Ло Чой-кіу, після чого сховав її тіло під ліжком. Трагедії передувало погіршення стану чоловіка: мати зверталася до медсестер психіатричного закладу з проханням відвідати їх вдома, оскільки син став агресивним та говорив незв’язно.

Поліцію викликали медичні працівники, які під час візиту почули гучний шум у помешканні. Під час обшуку правоохоронці виявили тіло загиблої. Спочатку Вонг заперечував свою причетність. Проте після пред’явлення фотографії матері зізнався у скоєному. Свій вчинок він пояснив тим, що вважав жінку за чудовисько, а «голоси в голові» спонукали його до вбивства.

Суддя Вілсон Чан Ка-шун назвав справу «трагічною», зазначивши, що стан підсудного «суттєво послабив» його психіку, через що він не міг розрізняти правильне та неправильне.

Під час засідання суд встановив, що Вонг не усвідомлював тяжкості свого стану та не дотримувався режиму амбулаторного лікування. Це врешті призвело до рецидиву хвороби. Через ці обставини прокурори змінили кваліфікацію справи зі «вбивства» на «ненавмисне вбивство через обмежену осудність».

На основі висновків психіатрів суд призначив підсудному госпіталізацію до спеціалізованого закладу на невизначений термін для забезпечення безпеки суспільства та надання необхідної медичної допомоги.

