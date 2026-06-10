Чоловік убив матір двох дітей і тягнув її містом у валізі

Тіло вбитої Гюльшах знайшли у валізі Juicy Couture / © Поліція Німеччини

Реклама

У Штутгарті (Німеччина) розпочався судовий процес над 51-річним чоловіком, якого звинувачують у вбивстві матері двох дітей. За версією слідства, зловмисник сховав тіло у валізу та залишив його під мостом.

Про це пише Daily Star.

У Німеччині чоловіка підозрюють у вбивстві матері двох дітей та приховуванні її тіла у валізі бренду Juicy Couture. За версією слідства, зловмисник протягнув валізу з тілом на сотні метрів і залишив її під мостом неподалік дитячого майданчика, де згодом виявили останки жінки в стані розкладу.

Реклама

Моторошну знахідку виявили у Штутгарті після того, як місцеві жителі почали скаржитися на різкий неприємний запах. Це сталося ще в серпні 2025 року.

Протягом кількох місяців правоохоронці не могли встановити особу загиблої та з’ясувати, яким чином її тіло опинилося під мостом. Для пошуку свідків поліція оголосила винагороду в розмірі 1000 євро за інформацію, яка допоможе розкрити злочин.

Згодом слідчі встановили, що загиблою є 40-річна жінка на ім’я Гюльшах, мати двох дітей. Вона вважалася зниклою безвісти від 21 липня 2025 року. Востаннє жінку бачили того дня у Штутгарті.

За даними ЗМІ, після її смерті залишилися двоє дітей — 20-річна донька та 11-річний син. У справі обвинуваченим проходить 51-річний Ахмед Ф., який наразі постає перед судом за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

Реклама

Слідство вважає, що чоловік убив жінку, після чого помістив її тіло до валізи Juicy Couture та протягнув приблизно 210 м від своєї квартири у Фільдерштадті, передмісті Штутгарта, до мосту, де валізу згодом знайшли.

За інформацією медіа, на початку судового процесу Ахмед Ф., якого називають знайомим загиблої, відмовився давати свідчення. Поліція повідомила, що вони познайомилися в середовищі людей, пов’язаному з уживанням наркотиків у Штутгарті.

В обвинувальному акті зазначається, що точна причина та обставини смерті Гюльшах досі не встановлені. Водночас прокуратура переконана, що жінку було вбито в квартирі Ахмеда Ф. у період між кінцем липня та початком серпня 2025 року.

Очікується, що вирок буде оголошено 23 липня.

Реклама

До слова, у США підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької Декарлоса Брауна-молодшого визнали недієздатним для участі в судовому процесі. Його відправили на примусове лікування до федеральної установи терміном до чотирьох місяців, після чого стан чоловіка оцінять повторно. Суддя вважає прогноз щодо його одужання сприятливим.

Новини партнерів