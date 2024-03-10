Чоловік ударив ножем настоятеля монастиря і повісився в лісі

У неділю, 10 березня, чоловік із ножем здійснив напад на настоятеля монастиря Покрови Пресвятої Богородиці в молдовському селі Косеуці (Косівці) біля кордону з Україною.

Про це повідомляє видання Desdechi з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Правоохоронці встановили, що священика вдарили ножем у спину, коли він перебував на подвір’ї монастиря. Постраждалого доставили до лікарні. Медикам вдалося реанімувати священника, але його стан дуже важкий.

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Після скоєного злочину підозрюваний повісився у сусідньому лісі. Його тіло знайшли за допомогою дрона.

Зловмисником виявився місцевий житель, який протягом року постійно був на службах, які відправляв священик.

Нагадаємо, раніше у німецькому місті Гамбурзі 32-річний чоловік напав з ножем на двох людей. Внаслідок інциденту вони загинули.

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