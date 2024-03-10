Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чоловік ударив ножем настоятеля монастиря і повісився в лісі

Чоловік ударив ножем настоятеля монастиря і повісився в лісі

Косеуцький монастир у Молдові / Фото: Вікіпедія

Поліція знайшла нападника за допомогою дрона.

У неділю, 10 березня, чоловік із ножем здійснив напад на настоятеля монастиря Покрови Пресвятої Богородиці в молдовському селі Косеуці (Косівці) біля кордону з Україною.

Про це повідомляє видання Desdechi з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Правоохоронці встановили, що священика вдарили ножем у спину, коли він перебував на подвір’ї монастиря. Постраждалого доставили до лікарні. Медикам вдалося реанімувати священника, але його стан дуже важкий. 

Після скоєного злочину підозрюваний повісився у сусідньому лісі. Його тіло знайшли за допомогою дрона. 

Зловмисником виявився місцевий житель, який протягом року постійно був на службах, які відправляв священик. 

Нагадаємо, раніше у німецькому місті Гамбурзі 32-річний чоловік напав з ножем на двох людей. Внаслідок інциденту вони загинули.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація