Чоловік успадкував будинок із сюрпризом: що він знайшов (фото)

У Чехії новий господар щойно успадкованого від родича будинку виявив на його горищі радянські ракети.

Про це пише IDNES.

Під час прибирання чоловік натрапив на горищі на чотири предмети, схожих на ракети. Він зателефонував до поліції. А коли патруль прибув на місце, виявлення чотирьох авіаційних ракет, ймовірно, радянського виробництва, було підтверджено.

Фото: IDNES

"В евакуації сусідів не було потреби, тому що котедж розташований в кількох десятках метрів від найближчої будівлі", – повідомив речник поліції Лібор Гейтман.

Фахівці з’ясували, що на горищі дійсно виявили елементи радянської авіаракети С-5М без вибухівки та двигуна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мексиці було випадково знайдено величезне місто мая через багато століть після його зникнення під покровом джунглів.

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