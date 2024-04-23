Чоловік увірвався до моргу та здійснив статевий акт із трупом

Він зізнався у злочині та чекає на вирок суду.

Чоловікові загрожує ув'язнення після зізнання у серйозному сексуальному злочині проти трупа.

Про це пише Metro.

30-річного Деймона Тінгея заарештували після того, як рано вранці 17 березня він увірвався до моргу лікарні Діани, принцеси Вельської в Грімсбі, Велика Британія.

Спочатку підозрюваний у крадіжці зі зломом, Тінгей пізніше зізнався у сексуальному проникненні в труп.

Чоловік, який не має постійної адреси проживання, також визнав себе винним у вторгненні на територію з наміром вчинити злочин сексуального характеру, коли з'явився до Королівського суду Галла.

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Відеоспостереження зафіксувало інцидент, але це не буде показано у публічній залі суду. Натомість воно буде або показано судді наодинці, або звинувачення надасть його докладний опис.

Рішення щодо цього буде ухвалено на наступних слуханнях.

Тінгею загрожує тривалий тюремний термін. Але мине два місяці, перш ніж він точно дізнається вирок. Суддя Джон Текрей, королівський адвокат, замовив психіатричне рішення перед винесенням вироку 27 червня. Служба пробації також підготує звіт щодо оцінки потенційного рівня небезпеки, яку Тінгей представляє для суспільства.

Нагадаємо, 39-річна жінка ледь не вибила незнайомцеві око, коли він не вгадав її справжній вік. Вона накинулася на нього після палкої суперечки.

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