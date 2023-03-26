Чоловік в’їхав автівкою просто під потяг: чим усе закінчилося

У польському селі Мани 82-річний чоловік на автівці врізався у товарний потяг. Внаслідок інциденту, який стався у суботу, 25 березня, пенсіонер не постраждав.

Про це пише портал Іn Poland.

За словами чоловіка, він просто не помітив залізничний переїзд та попереджувальний знак STOP перед ним.

"82-річний водій автомобіля Kia не дотримувався вимог знаку STOP, проїхавши під зустрічний вантажний поїзд сполученням Малашевичі – Лодзь. На щастя, водій не постраждав у цьому випадку", – йдеться у повідомленні поліції.

Неуважного водія покарали штрафом у 1500 злотих (≈12723 грн).

Нагадаємо, у товарному потязі виявили тіла людей, ще 10 осіб госпіталізували.

Читайте також: