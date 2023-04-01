Чоловік вдав із себе маленьку дівчинку і викрав підгузки з дитячого садочку

Чоловік проник до дитячого садка в американському місті Кларксон після закриття і викрав підгузки та дитячу суміш, залишивши записки, в яких заявив про бажання прикинутися маленькою дівчинкою.

Про це повідомляє WHAM.

Один із співробітників дитячого садка знайшов 120 доларів і записку, автор якої запитував, чи є в дитсадку підгузки для дорослих, і запропонував персоналу "підтримати гру". Співробітники закладу повідомили про подію до поліції і встановили камеру відеоспостереження.

Наступного понеділка в дитячому садку було знайдено аналогічну записку і ще 200 доларів. В черговий раз отримавши повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації, директорка приїхала до дитячого садка і виявила, що хтось копався у контейнерах із підгузками.

У новій записці американець вказав розміри штанів, взуття, бюстгальтерів та суконь. Людина, що написала послання, заявила, що любить грати роль маленької дівчинки на ім'я Крихітка Даніель.

Отримавши ще одне повідомлення, директорка виявила на записі з камери спостереження чоловіка, який грався із підгузками. Потім він зайшов до ванної кімнати і зняв штани, після чого надів підгузок і штани поверх нього. Зробивши все це, він вибіг із будівлі.

Пізніше керівниця установи виявила, що хтось випив половину пляшки дитячої суміші, використав слинявчик і вкрав три підгузки.

Поліція затримала 65-річного Даніеля Сілера із села Холлі. Чоловік повністю визнав провину і заявив, що намагається впоратися із залежністю. Його звинуватили в крадіжці зі зломом і дрібною крадіжкою. Після того, як поліція встановила, що затриманий не становить загрози для дітей чи персоналу установи, йому було виписано припис про явку до суду.

Власник дитячого садка Тоні Д'Агостіно розповів, що Сілер не був знайомий із співробітниками установи. Він наголосив, що повністю співпрацює зі слідством і вжив заходів для підвищення безпеки. Зокрема, було встановлено додаткові дверні замки.

Раніше стало відомо, що у США чоловік переслідував свою колишню кохану і зателефонував їй 815 разів за дві доби, внаслідок чого потрапив під суд.

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