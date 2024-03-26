Чоловік відкрив труну брата, відрізав вухо і сховав його в холодильнику: навіщо він це зробив

Вухо померлого чоловіка було частково видалено за декілька хвилин до того, як його кремували.

Чоловік розкрив шокувальну причину, чому він відрізав вухо своєму братові на похороні.

Про це пише Daily Star.

Цзянь Чжун Лі з австралійського Сіднея прокрався зі своїм сином до труни брата в день його поховання, відкрив труну і відрізав йому частину вуха. Він стверджує, що у нього не було "іншого вибору" у відчайдушній останній спробі довести, що його племінник є незаконнонародженим.

Він був переконаний, що його племінник Чен Чжан Лі, син його брата Цзянь Мін Лі, який помер від хвороби легень у віці 58 років, був незаконнонародженим через "підозрілу" бороду, яку він зміг відростити. Якби це було правдою, Чен більше не мав би права на спадщину померлого, зокрема на будинок вартістю мільйон доларів у престижному передмісті південно-західного Сіднея. Покійний не залишив дійсного заповіту.

Зрештою, всі його злочини, скоєні 2022 року, виявилися марними. Його звинуватили у втручанні в тіло, але тепер він розкрив свою мотивацію. Він стверджує, що просив Чена зробити тест ДНК, але коли той відмовився, відчув себе зобов'язаним взяти справу до своїх рук.

У розмові з A Current Affair Лі сказав, що він взяв частину вуха "для ДНК". Він продовжив: "Ми не можемо відрізати ціле. Я просто хотів взяти зразок... Трохи". Лі вважає, що його 91-річна матір повинна мати право на спадщину брата.

"Мама повинна отримати якусь допомогу... Тому що її житло в дуже поганому стані", - сказав він.

За його словами, директор похоронного бюро відмовив йому у проханні взяти зразок шкіри або волосся його брата, і у нього не залишилося "жодного іншого шансу". "Коли він вийшов, я дочекався сина, відкрив мішок для тіла... І просто відрізав потроху шматочки, щоб взяти зразки і зберегти їх", - продовжив Лі. "Мені не сподобалося робити такі речі, але цього разу у мене не було іншого виходу, тому що через декілька годин його мали кремувати".

Він сказав, що поклав вухо до "пластикового пакета", а потім до скляного горщика, який поставив до холодильника. Лише коли він спробував довести, що зразок був легітимним, його похмура таємниця розкрилася.

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Йому потрібно було, щоб похоронна служба підписала, що шматок вуха є законним, і коли вони відмовилися, він попередив найближчих родичів покійного. Пізніше поліцейські обшукали холодильник і вилучили вухо. Минулого року він зізнався у своєму злочині в місцевому суді Бервуда і був оштрафований на $1500.

Пізніше з'ясувалося, що Чен є законним сином Цзянь Мін Лі.

Нагадаємо, російський силовик, який відрізав вухо затриманому терористу, продає свій ніж. На одязі одного з російських силовиків, яких залучили до затримання підозрюваних у терористичному нападі у Підмосков'ї, була символіка неонацистів.

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