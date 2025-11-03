- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 2 хв
Чоловік відкрив скарбничку після 10 років: сума здивувала навіть його
Елі Піатт відкрив свою скарбничку після 10 років накопичення дрібних монет.
Американець з Орегону нарешті відкрив свою скарбничку у формі персонажа «Зоряних воєн», в яку протягом десяти років складав дрібні гроші. Підсумок виявився значним — майже 600 доларів готівкою після комісії.
Про це пише Newsweek.
Житель Портленда, штат Орегон, Елі Піатт понад десять років акумулював дрібні монети у тематичній скарбничці, стилізованій під героя культової саги «Зоряні війни». За словами чоловіка, він почав збирати гроші ще багато років тому, а за останній час контейнер для монет став настільки переповненим, що додати туди ще хоча б одну монету було неможливо.
Піатт вирішив перевести накопичене у готівку, скориставшись автоматом Coinstar, який дозволяє обмінювати дрібні гроші на гроші чи подарункові карти. Після підрахунку сума склала 686 доларів, з яких 89 доларів пішло на комісію, а на руки американець отримав 597 доларів, що приблизно дорівнює 25 тисячам гривень.
Своєю маленькою перемогою Елі поділився у соцмережі Threads, написавши: «Знадобилося 10 років, але я нарешті поповнив свою скарбничку „Зоряних воєн“. Щойно перевів її в готівку».
Публікація швидко стала вірусною, зібравши понад сотню коментарів користувачів. Одні жартували, що тепер Піатт може «купити Зірку Смерті з LEGO» або «запастися їжею на тиждень». Інші нагадували, що обмін монет через банк міг би бути вигіднішим: «Ви віддали автомату 90 доларів за перерахунок монет», — зазначив один із коментаторів.
Попри втрату частини коштів на комісію, американець не засмутився. Він зізнався, що витратив отримані гроші на вінілові платівки, адже музична колекція — його давнє хобі. Елі також зазначив, що вже почав знову накопичувати дріб’язок у ту саму «зіркову» скарбничку, щоб продовжити свою десятирічну традицію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рибалка, копаючи черв’яків біля будинку, випадково натрапив на скарб із монет та перлів раннього Середньовіччя.