Світ
276
2 хв

Чоловік відкрив скарбничку після 10 років: сума здивувала навіть його

Елі Піатт відкрив свою скарбничку після 10 років накопичення дрібних монет.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Скарбничка

Скарбничка / © Pixabay

Американець з Орегону нарешті відкрив свою скарбничку у формі персонажа «Зоряних воєн», в яку протягом десяти років складав дрібні гроші. Підсумок виявився значним — майже 600 доларів готівкою після комісії.

Про це пише Newsweek.

Житель Портленда, штат Орегон, Елі Піатт понад десять років акумулював дрібні монети у тематичній скарбничці, стилізованій під героя культової саги «Зоряні війни». За словами чоловіка, він почав збирати гроші ще багато років тому, а за останній час контейнер для монет став настільки переповненим, що додати туди ще хоча б одну монету було неможливо.

Піатт вирішив перевести накопичене у готівку, скориставшись автоматом Coinstar, який дозволяє обмінювати дрібні гроші на гроші чи подарункові карти. Після підрахунку сума склала 686 доларів, з яких 89 доларів пішло на комісію, а на руки американець отримав 597 доларів, що приблизно дорівнює 25 тисячам гривень.

Своєю маленькою перемогою Елі поділився у соцмережі Threads, написавши: «Знадобилося 10 років, але я нарешті поповнив свою скарбничку „Зоряних воєн“. Щойно перевів її в готівку».

Публікація швидко стала вірусною, зібравши понад сотню коментарів користувачів. Одні жартували, що тепер Піатт може «купити Зірку Смерті з LEGO» або «запастися їжею на тиждень». Інші нагадували, що обмін монет через банк міг би бути вигіднішим: «Ви віддали автомату 90 доларів за перерахунок монет», — зазначив один із коментаторів.

Попри втрату частини коштів на комісію, американець не засмутився. Він зізнався, що витратив отримані гроші на вінілові платівки, адже музична колекція — його давнє хобі. Елі також зазначив, що вже почав знову накопичувати дріб’язок у ту саму «зіркову» скарбничку, щоб продовжити свою десятирічну традицію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рибалка, копаючи черв’яків біля будинку, випадково натрапив на скарб із монет та перлів раннього Середньовіччя.

276
