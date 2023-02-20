Чоловік викрав жінку і рік мучив її: чим все закінчилося

Американець разом зі своєю жертвою переїжджали з міста до міста майже рік.

Американець Джеймс Паррільо викрав жінку, яка на самоті подорожувала Сполученими Штатами. Він силоміць утримував її протягом року, проте їй вдалося втекти.

Про це пише СNN.

Як уточнюється, 57-річний чоловік познайомився зі своєю жертвою у Нью-Мексико на заправній станції у лютому 2022 року. Він назвався вигаданим ім'ям Бретт Паркер і попросив підвезти його до Арізони. Жінка погодилася. У результаті пара почала жити разом, однак за місяць після знайомства Паррільо забрав у своєї співмешканки мобільний телефон, кредитні картки та забороняв їй виходити з дому.

Як стало відомо, американець разом зі своєю жертвою переїжджали з міста до міста майже рік.

Згодом жінці вдалося втекти від свого викрадача. 7 лютого вона дісталася автозаправної станції в Нью-Джерсі.

Власник заправки Боббі Мадаан розповів журналістам, що почув крики зі свого кабінету.

Коли він вийшов, то побачив жінку у сльозах. На її шиї виднілися сліди насилля.

Паррільйо намагався переслідувати жінку, проте побачивши, що двері на заправку зачинені, швидко пішов. Поліція заарештувала чоловіка. Його звинувачують у викраденні та незаконному утриманні людини.

Нагадаємо, чоловіка, який зґвалтував і забив до смерті восьмирічну дівчинку, а потім відрубав їй руку, посадили на 260 років.

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