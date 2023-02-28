Чоловік випадково купив два однакових лотерейних білети і виграв два джекпоти

Два джекпоти загальною вартістю 240 338 доларів отримав 67-річний житель округу Окленд (штат Мічиган, США) після того, як випадково придбав два однакових лотерейних білети.

Про це пише Upi.

"Щотижня я купую багатотиражний білет із тим самим набором чисел, що пишу чотири роки поспіль", — сказав гравець.

Обидва білети чоловіка з номерами 04-10-12-20-30 виграли джекпот у розмірі 120 169 доларів США.

"Після розіграшу я відкрив свій лотерейний обліковий запис, щоб перевірити номери і не міг повірити, коли побачив приз у розмірі 240 338 доларів", – сказав чоловік.

Частину призових грошей переможець витратить на навчання сина, а решту заощадить.

Раніше ми писали, що переможця лотереї звинуватили у крадіжці виграшного квитка. Дізнайтеся, хто присвоїв 2 млрд доларів.

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