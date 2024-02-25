Чоловік виявив у своєму будинку капсулу часу: чому вона так збурила Мережу

Капсула часу, яку мешканець американського Спрингфілда виявив під підлогою свого будинку, збурила на початку року соцмережі.

Про всі подробиці пише Бі-бі-сі.

За даними видання, 1994 року, невдовзі після його настання, 12-річний Натан Гедден сховав капсулу часу в підвалі свого будинку в Спрингфілді у штаті Міссурі.

Вузький простір між землею і першим поверхом, куди хлопчик поклав своє послання, був, як він згадує, "досить страшним місцем для дитини". Сім'я виїхала з будинку приблизно за пів року.

Але на початку 2024 року новий мешканець будинку знайшов 30-річну реліквію, наповнену іграшками та різними дрібничками з 90-х.

Власник будинку Стівен Графф опублікував у соціальній мережі Threads фото капсули часу та лист, який написав її 12-річний творець.

Гедден, якому зараз 42 роки і який живе у Техасі, каже, що був у захваті, дізнавшись, що його капсулу часу знайшли.

Йому та його мамі й молодшому брату написали сотні користувачів соцмереж:

"Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я й не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії".

Допис Граффа у мережі Threads, в якому він розшукував Геддена, зібрав понад 5000 лайків і майже 200 коментарів. Гедден перепостив тред, і його публікація також отримала тисячі лайків і сотні відповідей.

Нагадаємо, у парку в Пенсільванії відвідувачі знайшли пляшку, яка містила 50-річне повідомлення.

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