Чоловік вийшов забрати посилку та знайшов двох немовлят у канаві на морозі – фото

В Індіанаполісі, США, чоловік із жахом виявив двох немовлят, кинутих у канаві на морозі біля свого будинку.

Про це повідомляє Mirror.

Роберт Дін вийшов із дому, щоб забрати декілька пакунків, але знайшов два автокрісла в канаві. Двоє дітей у віці чотирьох і п'яти місяців, на щастя, були знайдені живими і почуваються добре – поліція повідомила, що вони перебували в автомобілі, який викрали зловмисники.

Діти були залишені на вулиці за температури -2°C, але поки що невідомо, як довго вони там пробули.

Чоловік знайшов у канаві двох немовлят / Фото: Indianapolis Metropolitan Police Department

Прессекретар поліції Індіанаполіса Вільям Янг сказав: "Тут дуже холодно. Хто знає, що могло б статися, якби ця людина не змогла вийти на вулицю. Надзвичайно холодно, і ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях з'ясування того, хто несе за це відповідальність".

Янг похвалив Діна за те, що він подбав про дівчаток, коли прибула поліція, додавши: "Він зробив те, що зробила б будь-яка хороша людина. Він прихистив цих немовлят. Це результат, якого ми хотіли. Я не знаю, як віддячити цьому доброму чоловіку. Ми не затримали підозрюваного, але це буде нашим наступним пріоритетом – з'ясувати, хто несе відповідальність за цей конкретний інцидент".

Чоловік знайшов у канаві двох немовлят / Фото: Indianapolis Metropolitan Police Department

Зі свого боку, Дін сказав в інтерв'ю USA Today: "Я б зробив це знову. Якщо ви бачите щось, наприклад, дитину в канаві, скажіть щось, зробіть щось".

Дві дівчинки – двоюрідні сестри, їх знайшли неушкодженими. Поліція все ще розшукує особу, яка викрала автомобіль і залишила беззахисних малюків у кюветі.

Нагадаємо, жінка три роки ховала від усіх свою доньку у шухляді. Трирічна дівчинка була настільки виснажена, що мала вигляд, як семимісячна дитина.

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