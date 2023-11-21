Чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart у США: що відомо про поранених і нападника

В американському штаті Огайо чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, внаслідок чого були поранені четверо людей.

Про це повідомляє Independent.

Поліція поінформувала про стрілянину у Walmart у Біверкріку – передмісті на схід від Дейтона, близько 20:30 за місцевим часом 20 листопада. Чоловік, ім'я якого не називається, зайшов до супермаркета і почав стріляти з рушниці.

Зазначається, що стрілець завдав і собі вогнепального поранення, внаслідок якого помер. Поліція зазначила, що хоча жоден правоохоронець, який прибув на місце події, не стріляв.

"Наразі активної загрози немає. Поліція Біверкріка проводить розслідування та оприлюднить додаткову інформацію, коли вона буде доступна", – повідомили в департаменті поліції.

Відео з місця стрілянини в супермаркеті Walmart

Залишалося незрозумілим, що призвело до стрілянини, і поліція поки не надала жодної інформації про підозрюваних.

"У нас ще немає мотивів, немає інформації про те, що він міг (нападник – ред.) думати, чи чогось іншого. Ми все ще розглядаємо це. Це дуже-дуже ранній етап розслідування", – сказав журналістам капітан поліції Біверкріка Скотт Молнар.

На фото з місця події видно, як до супермаркета з'їхалися поліцейські машини із увімкненими маячками.

Місце стрілянини в Огайо / Фото: X

Місце стрілянини в Огайо / Фото: X

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