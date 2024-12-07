Чоловік впав у яр у горах Румунії: як пухнастий друг врятував українця

28-річний українець, який впав у майже 400-метровий яр у горах Марамуреш, був врятований після п'яти з половиною годин зусиль гірських рятувальників та прикордонної поліції.

Про це повідомило видання Spot.

Особливу роль у його виживанні відіграло кошеня, яке він взяв із собою. Кіт залишався поруч з чоловіком понад 24 години. За словами рятувальників, саме коту вдалося допомогти українцю зберегти сили та залишитися живим до моменту порятунку.

Операція по витягуванню українця була надзвичайно складною: схил яр мав ухил 50%, а рятувальники мали діяти в умовах сильного холоду та снігопаду. Після того, як чоловіка витягли, команда підтримки принесла гарячий чай та їжу для відновлення сил.

"Йому 28 років, і його кошеня, з дому, в Україні, і напевно ніхто ніколи не зможе її забрати, тому що кошеня залишило його живим минулої ночі", - заявив директор Окружної державної служби (SPJ) Сальвамонт Марамуреш Ден Бенга.

Хлопець, якого витягли з яру, є частиною групи з трьох українців, що перетнули кордон з Румунією. Інших двох знайшли за допомогою гелікоптера SMURD у п'ятницю.

Нагадаємо, на березі Тиси прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією.

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