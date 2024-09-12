Чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв 1000 жінок, які купалися в гарячих джерелах

Японцю загрожує дворічне ув'язнення за те, що він таємно зняв 1000 жінок, які купалися в декількох гарячих джерелах, за допомогою камери, вмонтованій у фальшивому камені.

Про це пише SCMP.

31-річний чоловік з префектури Фукусіма був заарештований у травні після того, як приховану камеру виявила одна з жінок на гарячому джерелі в префектурі Ямагата.

Вона помітила дивні відблиски в камені і зрозуміла, що в нього вмонтовано шпигунську камеру.

Поліція вилучила штучний камінь після повідомлення жінки, а згодом заарештувала зловмисника, коли він прийшов за камерою.

Він зізнався, що купив телеоб'єктив в Інтернеті і створив реалістичну скельну структуру з глини і коричневого пластику, щоб приховати камеру. Щоб замаскувати кабель камери, він обмотав його коричневою стрічкою і під'єднав до павербанку.

Камера у камені / Фото: TV-U Yamagata

Одягнувшись як альпініст, він сховався за маскувальною сіткою, розташувавши камеру так, щоб непомітно спостерігати. Поліція виявила 44 жертви на отриманих відеозаписах.

Чоловік зізнався, що робив те саме на різних гарячих джерелах від 2022 року, залучивши до цього близько 1000 жертв.

Повідомляється, що він також мав судимості за зберігання дитячої порнографії.

Прокурор зажадав покарання у вигляді двох років позбавлення волі, охарактеризувавши злочин як "спланований, неодноразовий і вкрай шкідливий", підкресливши високий рівень рецидиву у підсудного. Вирок буде винесено 17 вересня.

Нагадаємо, працівник магазину помилково продав товар на 4,2 млн доларів дешевше. Тепер компанія просить покупців відмовитися від замовлень, бо може збанкрутувати.

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