Чоловік втратив ноги в перший день на новій роботі: що сталося всього через 15 хв (фото)

Американець втратив обидві ноги всього через декілька хвилин після початку свого першого робочого дня.

Про це повідомляє LADbible.

Джон О'Ніл дивом вижив після того, як влаштувався на роботу лісорубом у Колорадо. За рішенням суду 33-річному чоловікові був встановлений монітор на гомілковостопному суглобі, і, як повідомляється, саме він став причиною його неприємностей.

Всього через 15 хвилин після початку робочого дня він кидав гілки в дробарку, в результаті чого сам потрапив у неї.

О'Ніл схопив гілку, що мала форму рибальського гачка, і закинув її в машину, але кінець гілки зачепився за його пристрій стеження, потягнувши за собою його ногу. Потім обертові леза дробарки почали відрізати йому пальці на ногах, ступні, щиколотки та гомілки.

Поки колеги чоловіка виконували свою роботу, ніхто не чув його криків про допомогу, оскільки всі вони були в навушниках.

"Минула хвилина, перш ніж мої колеги зрозуміли, що відбувається", - сказав він.

Джон О'Ніл / Фото: Gofundme

Оскільки лопаті машини продовжували обертатися, О'Ніл почав побоюватися найгіршого.

"Щось сталося в моєму мозку, і я зрозумів, що боюся набагато більше, ніж просто втратити ногу чи ступню", - сказав чоловік. "Біль був дуже слабкий – його майже не було. Я не так відчував біль, як розумів, що я в біді. Боротьба за мою кінцівку перетворилася на боротьбу за моє життя дуже швидко".

Він намагався залишатися якомога спокійнішим, сподіваючись заспокоїти своє серцебиття, коли колезі вдалося витягнути його, коли лезо дісталося до середини стегна.

Під час польоту гелікоптером до лікарні він каже, що "технічно помер", оскільки його серце зупинилося, і в результаті йому ампутували решту ніг.

"Вони, по суті, замінили всю кров у моєму тілі", - пояснив О'Ніл.

О'Ніл є волонтером некомерційної організації "Фенікс", яка допомагає тим, хто бореться із залежністю, а також проводить тренування зі скелелазіння та кросфіту. Попри трагедію чоловік перебуває у гарному настрої та готовий повернутися до скелелазіння.

Джон О'Ніл / Фото: Garrett W Safir / Facebook

Нагадаємо, під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака. Відомо, чим усе закінчилося.

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