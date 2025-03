Чоловік втратив ноги, задрімавши на залізничних коліях – фото

У Бразилії чоловік заснув на залізничних коліях після того, як напився спиртного та залишився без ніг. Інцидент стався напередодні трагедії в Україні, коли підлітка вдарило струмом на даху електрички.

У поліції кажуть, що, скоріше за все, він намагався перейти на інший бік, перечепися, впав на колію та заснув, передає Need To Know.

Незабаром з'явився потяг, і машиніст, хоч і помітив жертву в темряві, не зміг вчасно зупинитися. Чоловікові відірвало ноги.

Жахлива аварія сталася в місті Наталь, на північному сході країни, в середу, 12 березня.

На місце події прибули служби екстреної допомоги, щоб надати першу допомогу потерпілому.

Бразилець заснув на залізничних коліях і втратив ноги / Фото: Jam Press

Втративши багато крові, чоловік у важкому стані був доправлений до лікарні. Його терміново прооперували.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити обставини, які призвели до того, що потерпілий потрапив під потяг.

