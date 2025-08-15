ТСН у соціальних мережах

Чоловік виграв у лотерею 167 млн доларів і наступного дня потрапив у в’язницю: що він накоїв

Чоловік з Кентуккі, який напередодні отримав величезний джекпот у лотерею, потрапив за ґрати через невдале святкування.

Лінда Гріззл, Джеймс Фартинг та Жаклін Файтмастер

Лінда Гріззл, Джеймс Фартинг та Жаклін Файтмастер під час отримання виграшу в лотерею / Фото: Лотерея Кентуккі

Переможець американської лотереї Powerball, який виграв джекпот 167 мільйонів доларів, був заарештований у Флориді за напад на поліцейського наступного дня після отримання виграшу. Джеймс Фартинг, 50-річний чоловік з Кентуккі, разом зі своєю матір’ю виграв найбільший приз в історії штату, щоб наступного дня опинитись за ґратами.

Про це повідомляє USA TODAY.

«Це буде гарний День матері. Це дозволить мені виплатити всі мої борги», — сказала мати Фартинга, Лінда Ґріззл, працівникам лотереї, коли вони забирали приз у 167 мільйонів доларів.

Джеймс Фартинг і його подруга Жаклін Файтмастер були заарештовані в готелі TradeWinds Resort у Сент-Піт-Біч, штат Флорида. Згідно з матеріалами суду, Фартинга звинувачують у тому, що під час сварки він вдарив іншого гостя готелю. Коли поліцейський намагався розборонити бійку, Фартинг вдарив його ногою в обличчя.

Арешт стався 29 квітня — вже наступного дня після отримання виграшу. Фартингу висунуто звинувачення в нападі на співробітника правоохоронних органів, а також у нападі та опорі при арешті.

Джеймс Фартинг чинив опір під час арешту

Джеймс Фартинг чинив опір під час арешту

Дівчину Фартинга, Жаклін Файтмастер, звинувачують у хуліганстві та порушенні громадського порядку. За словами свідків, вона «виглядала дуже п’яною, кричала і робила незв’язні заяви» під час бійки в барі.

Де в момент бійки була мати Фартинга, видання не повідомило. Ймовірно, жінка не брала участі у гучному «святкуванні», яке завершилося у залі суду.

Нагадаємо, над Детройтом з гелікоптера скинули тисячі доларових купюр прямо на вулицю, адже саме таким було дивне передсмертне бажання власника місцевої автомийки. Заради видовища поліція перекрила вулицю.

