Чоловік виявив величезний скарб і приховував його вісім років

Чоловік роками приховував знахідку / © Управління старожитностей Ізраїлю

Житель Німеччини виявив величезний скарб давньоримських монет у Нижній Саксонії та приховував його від влади вісім років.

Про це повідомляє Live Science.

Чоловік випадково виявив монети, коли шукав цінності за допомогою металошукача у районі села Борсум. Оскільки німець займався розкопками нелегально, він не став повідомляти про це владу. Тільки у квітні шукач скарбів вирішив про все розповісти.

Тоді на місце знахідки вирушили археологи та відкопали ще більше монет віком 2000 років. Загальна кількість артефактів становила близько 450 штук. Це один із найбільших давньоримських скарбів, виявлених у Нижній Саксонії.

Монети відносяться до періоду ранньої Римської імперії. Вони були викарбувані в I столітті нашої ери незабаром після падіння республіки. Вченим ще належить встановити, як вони потрапили до цієї території.

Нагадаємо, у селі Розмарки, Велика Британія, виявили скарб із бронзовими прикрасами, що пролежав у землі близько трьох тисяч років.