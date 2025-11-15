Чоловік вирішив здивувати батьків дівчини схудненням, але не пережив цього

Чоловік помер у лікарні / © Pixabay

У Китаї чоловік на ім’я Лі Цзян із провінції Хенань, який важив 134 кілограми, вирішив вразити батьків дівчини радикальним схудненням. Напередодні знайомства з ними він звернувся до лікарні Чженчжоу для операції із шунтування шлунка.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Операцію було проведено успішно, однак у післяопераційній реанімації у Лі почалися ускладнення. Через три дні чоловік, який мріяв схуднути, помер. Причиною смерті назвали дихальну недостатність.

Після цього родичі Лі висунули лікарні претензію. Лікарня підтвердила наявність показань до операції та пообіцяла понести відповідальність за результатами розтину.

