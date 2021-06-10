Чоловік, який дав ляпаса Макрону, предстане перед судом

Арештований 28-річний Дам'єн Т. під час слухань підтвердив свої дії.

Справа чоловіка, що дав ляпаса президенту Франції Еммануелю Макрону під час його візиту до південно-східної Франції на початку цього тижня, буде винесена на негайний розгляд у четвер, 10 червня.

Про це повідомляє Euronews.

Інцидент трапився під час візиту лідера Франції до школи гостинності Дром. На одному із відео видно, як Макрон вітається з людьми, тиснучи руки, а згодом отримує ляпаса від одного із чоловіків.

Незабаром після інциденту було затримано Дам'єна Т. та його соратника Артура К. За словами магістрату, термін їхнього тримання під вартою було продовжено.

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Як розповів прокурор Алекс Перрін, підозрюваний, наближений до руху "жовтих жилетів" і поділяючий ультраправі думки, пояснив, що "діяв інстинктивно", щоб висловити своє невдоволення.

Обвинувачені є членами місцевих груп, пов'язаних з "бойовими мистецтвами та середньовіччям", сказав прокурор.

До цього Артур К. уже був у суді через незаконне зберігання зброї, знайденої у нього в будинку.

Сам президент Франції Еммануель Макрон прокоментував інцидент з ударом по обличчю. "Цей інцидент я вважаю одиничним фактом. Це не повинно відволікати увагу від інших важливих проблем, які стосуються більшості", — заявив глава Франції.

Новини світу: Макрон отримав ляпаса під час візиту на південний схід Франції

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