Чоловік, який хотів позбутися болю у шиї та хребті, помер під час популярної вправи: що він робив

Нещодавно китаєць помер, виконуючи суперечливу вправу, яка вимагає, щоб люди висіли лише за підборіддя, щоб полегшити біль у шиї та хребті, зменшуючи тиск на нерви.

Про це повідомляє Oddity Central.

Протягом останнього десятиліття в Китаї набула популярності химерна форма фізичних вправ. Вона полягає у розгойдуванні тіла у висячому положенні, підтримуваному лише шкіряним ремінцем на підборідді.

Як повідомляється, винайдена близько 2017 року уродженцем Шеньяна Сунь Рунчунем як спосіб полегшити біль у спині, гойдалки на шиї швидко стали звичним видовищем у парках і вуличних тренажерних залах по всій країні. Хоча зависання в повітрі за підборіддя не здається найбезпечнішою річчю у світі, ті, хто це практикує, клянуться в цьому, стверджуючи, що це справді чудодійний засіб від болю в шиї та спині. Проте лікарі роками попереджають про небезпеку висіння на шиї, а нещодавня трагедія свідчить про те, що за неправильного виконання цей вид вправ може бути смертельно небезпечним.

Ця небезпечна вправа надзвичайно популярна в Китаї / Фото: odditycentral.com

15 травня 57-річний китаєць трагічно помер, повісившись на шиї на гойдалці у фітнес-куточку просто неба в місті Ченсі, Чунцін. Поліція підтвердила смерть чоловіка в результаті повішення на шиї, а очевидці заявили, що він нібито сперся на гойдалку шиєю, а не підборіддям, перед тим, як розгойдати тіло. Хтось припустив, що він, можливо, доклав занадто багато зусиль, розгойдуючи тіло. Якою б не була його помилка, вона виявилася смертельною.

"Не рекомендується тренуватися з цим пристроєм, навіть якщо концепція базується на принципах клінічного витягування", - сказав Чжао Цянь, заступник директора Першої афілійованої лікарні Тяньцзіньського університету традиційної китайської медицини. "Це може пошкодити нерви та спинний мозок або навіть спричинити параліч. Не рекомендується висіти на шиї для фітнесу. Це не принесе жодної користі вашому здоров'ю або шийному відділу хребта".

Нагадаємо, розшукуваний за вбивство чоловік 20 років вдавав, що не чує та не говорить, аби уникнути в'язниці. Він скоїв злочин 22 травня 2004 року.

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