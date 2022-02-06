Чоловік, який намагався вбити свою дружину і випадково порізався ножем, отримає грошову компенсацію

Під час спроби вбивства дружини чоловік отримав глибокі порізи двох пальців на правій руці.

В Англії чоловік, який порізав собі руку, коли намагався вбити свою дружину восьмидюймовим кухонним ножем, отримає 17 500 фунтів стерлінгів після того, як подав до суду на медзаклад за "злочинну недбалість" під час лікування його ран.

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Про це повідомляє DailyMail.

36-річний Дорінель Кояну з Румунії був засуджений на 11 років у 2015 році за спробу вбивства своєї дружини. Він встромив восьмидюймове лезо в спину жінки і залишив її помирати. Лезо пройшло через груди, через два ребра, легені та в печінку, і потерпіла провела чотири місяці в лікарні.

Під час спроби вбивства дружини чоловік отримав глибокі порізи двох пальців на правій руці.

З-за ґрат він подав позов до Національної служби охорони здоров’я, наполягаючи на тому, що лікарі не надали йому лікування незабаром після ув’язнення.

Його адвокати стверджували, що обвинуваченому повиннні були зробити операцію протягом 10 днів після отримання травми, але медики її скасували, боячись за власну безпеку.

Чоловік відбув лише п’ять років свого ув’язнення, але, перебуваючи за ґратами, він подав позов до Національної служби охорони здоров’я, наполягаючи на тому, що через те, що лікарі його вчасно не пролікували, він не може тепер рухати пальцями. Спочатку чоловік вимагав компенсації у розмірі £325,000, але отримав £17,500.

"Немає значення, чи порізав він пальці, відкриваючи банку з квасолею… чи намагаючись вбити свою дружину", — наголосив суддя і присудив виплатити потерпілому компенсацію у розмірі 17 500 фунтів.

Нагадаємо, що ніч проти середи, 2 лютого, у Бережанах Тернопільської області 56-річний чоловік намагався скоїти самогубство. Місцевий мешканець облив себе бензином і підпалив.

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