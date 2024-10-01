Чоловік, який не зміг врятувати свій будинок від падіння в океан, отримав несподіване покарання

Влада вважає, що він має за це поплатитися.

Чоловікові, який безуспішно намагався врятувати свій будинок від падіння в океан, натерли рану сіллю.

Про це пише Metro.

31-річний Джош Ван-Еммерік втратив свій будинок на Північному березі Оаху минулого тижня, коли він звалився під хвилями. Начебто цього було недостатньо, штат Гаваї подав до суду на Ван-Еммеріка за те, що той дозволив потрапити уламкам в океан і засмітити громадський пляж.

На відео, записаному сусідом, зображено будинок, що розвалюється, на березі океану. Шматки дерева, металу та інших матеріалів залишилися розкиданими пляжем.

У позові стверджується, що сміття з дому забруднило державну землю.

"24 вересня 2024 року великі шматки цементу, дерева, скла, електричних компонентів, арматури, геотекстильної тканини та інших невідомих твердих матеріалів покрили державну землю від кордону власності до океану", - йдеться у скарзі.

Місцевий мешканець Кевін Макана Емері поділився відео в Instagram і заявив, що державні чиновники "абсолютно нічого" не роблять, щоб запобігти ситуації, яка "відбувається вже багато років".

Емері звинуватив державу у переміщенні піску на пляжі Сансет екскаваторами для обслуговування туристів та порушення природного циклу. Він скаржився на штрафи, які накладаються на місцевих жителів, які намагаються захистити свою власність.

У грудні Ван-Еммеріку було виписано штраф у розмірі 77 000 доларів за порушення в галузі контролю ерозії, повідомляє Spectrum News. За даними KITV, домовласник наклав поліпропіленові мішки з піском поверх інших матеріалів, призначених для контролю ерозії, залив мішки бетоном і розклав каміння.

Влада штату вимагає, щоб Джош очистив сміття і покрив фінансові збитки для відновлення території.

Нагадаємо, чоловіка звільнили після того, як бос роздрукував 50 годин його історії пошуку. Пошук фотографій певних знаменитостей призвів до того, що йому відмовили в нових роботах.

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