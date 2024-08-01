Чоловік, який опублікував нові кадри теракту 9/11, розповів, як став свідком цього звірства – відео

Кею Сугімото було 24 роки, коли він став свідком однієї з найбільших подій сучасної історії.

Чоловік, який через 22 роки поділився кадрами руйнування веж-близнюків 11 вересня з "небаченого ракурсу", розповів, як це було — стати свідком цього звірства.

В інтерв'ю для LADbible Кей Сугімото пригадав, що вранці 11 вересня 2001 року він прокинувся, щоб перепаркувати свою машину, аби уникнути штрафу.

Вийшовши з квартири і попрямувавши до своєї автівки, Кей, якому тоді було 24 роки, натомість побачив не звичайний рух нью-йоркського транспорту, а натовпи людей, що стоять на дорогах і дивляться в одному напрямку. Вони стали свідками першої з двох терористичних атак на найвідоміші будівлі на горизонті Нью-Йорка.

Терористичне угруповання "Аль-Каїда" захопило чотири літаки і направило їх у вежі-близнюки, Пентагон та поле в Пенсильванії (метою був Білий дім чи будівля Капітолію США). Внаслідок атак загинуло близько 3000 осіб, а ще 6000-25000 осіб дістали поранення, що призвело до війни з терором, яка за минулі десятиліття забрала життя мільйонів людей.

Проте вранці 11 вересня ніхто не міг передбачити, як мільйони життів у всьому світі можуть змінитися назавжди. Насправді не всі знали, що стався теракт.

Кадр теракту 9/11 / Фото: YouTube/@keisugimoto570

Прокинувшись одразу після того, як перший літак врізався у Північну вежу, Кей, якому зараз 46 років, спочатку подумав, що у будівлі почалася пожежа.

"Я просто припустив, що це нещасний випадок, і почалася пожежа", — згадував він в інтерв'ю, додавши, що він піднявся на дах своєї квартири лише тому, що ніколи раніше не бачив, як горить хмарочос.

Ця гіпотеза була зруйнована через 15 хвилин, коли другий літак зіткнувся з будівлями, не залишивши у Кея жодних сумнівів у тому, що відбувається щось серйозніше.

"Я дійсно бачив, як другий літак врізався, і тоді я подумав: звичайно, це не просто нещасний випадок. Це зроблено навмисно. Це терористична атака", — сказав він.

Кадр теракту 9/11 / Фото: YouTube/@keisugimoto570

Саме в цей момент він побіг назад до своєї квартири, щоб схопити камеру та почати документувати історію.

Коли на даху почав збиратися невеликий натовп, серед мешканців будівлі поширилися чутки про подальші атаки на Empire State Building або Chrysler Building, тоді як інші турбувалися через чутки про закриття мостів та тунелів до міста.

Також були побоювання щодо диму, що виходить з будівлі, і на те були вагомі причини, оскільки у мешканців, які живуть поблизу веж, згодом розвинуться проблеми з диханням через азбест та інші канцерогенні матеріали, що використовуються під час будівництва веж. Кей навіть згадує, як чув про родичів друзів, які жили в Чайнатауні і помирали внаслідок ускладнень, спричинених "вдиханням надто великої кількості азбесту".

Приблизно за годину після того, як Кей простояв на даху, він побачив, як руйнуються вежі, чого, як він думав, ніколи не станеться.

"Коли вежі впали, я подумав, що це неймовірно, — сказав він, додавши, що, на його думку, влада змогла евакуювати всіх, хто був усередині. — Я припускав, що людей евакуювали. Минуло чимало часу... Тому я припускав, що всі вже евакуювалися".

Повертаючись до знятого матеріалу майже через 23 роки, Кей визнав, що це було "шокувальним" і "трохи травмувальним" — побачити його знову.

Однак він відчував, що тепер він має можливість — найголовніше, що потрібно зробити, це завантажити відео та "зберегти історію".

Кей зізнався, що йому довелося повторно завантажити відео через потік теоретиків змови в коментарях, проте відповіді були "переважно позитивними", і багато коментаторів згадували свій власний досвід того дня і дякували йому за те, що він поділився кадрами.

"Я справді сумнівався, чи варто завантажувати це на YouTube. Але, з іншого боку, я справді думав, що маю це зробити з погляду історичного архіву, — сказав він. — Мої бабусі та дідусі пережили Другу світову війну. І вони розповіли мені багато історій перед своєю смертю, можливо це якось пов'язано з тим, що я думаю, що незалежно від того, хороші це новини чи погані, важливо зберігати історію".

Нагадаємо, головний обвинувачений в організації терактів 11 вересня 2001 року у США Халід Шейх Мохаммед та двоє його поплічників уклали угоду з військовими прокурорами. Так, усі троє погодилися визнати провину в обмін на виключення страти зі списку можливих покарань.

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