Чоловік, який розстріляв 10 людей в метро Нью-Йорка, здався правоохоронцям

Стрілець сам зателефонував до поліції і сказав, де його знайти.

Поліція Нью-Йорка затримала підозрюваного у розстрілі 10 людей у поїзді метро в Брукліні. Цей інцидент стався напередодні. В результаті стрілянини 5 пасажирів загинуло, а загальна кількість постраждалих від вогнепальних поранень та через тисняву досягнула 29 осіб.

Як повідомляє CNN, у середу, 13 квітня, 62-річний афроамериканець Френк Джеймс сам зателефонував до поліції і повідомив, що перебуває у ресторані McDonald's у нижньому східному районі Манхеттена.

Джеймса підозрюють у тому, що він запустив димові гранати та 33 рази стріляв з пістолета в переповненому вагоні бруклінського метро. Мотиви його вчинку досі незрозумілі, але причетність до терористичних організацій правоохоронці заперечують.

Відомо, що останнім часом він публікував відео, в яких критикував расизм і насильство в США, а також нарікав на свій досвід надання допомоги в області психічного здоров’я в Нью-Йорку.

Також читайте Російські спецслужби планують серію терактів для нагнітання антиукраїнської істерії - ГУР Міноборони України

Затриманому інкримінують порушення закону, який забороняє терористичні та інші насильницькі атаки у громадському транспорті. Якщо його визнають винним за цим обвинуваченням, суд може обрати йому покарання у вигляді довічного ув'язнення.

У четвер, 14 квітня, Джеймс повинен постати перед судом.

Нагадаємо, у сусідній з Україною Бєлгородській області РФ 42-річний старший прапорщик відкрив вогонь із табельного пістолета Макарова, поранивши двох співслужбовців. Один з них помер від ран на місці стрілянини.

Читайте також: