Чоловік, який смертельно поранив двох людей в аеропорту Кишенева, помер у лікарні: подробиці

Стрілець, який відкрив вогонь в аеропорту Кишинева (Молдова) та смертельно поранив двох людей, помер у лікарні.

Про це повідомляє Генінспекторат поліції Молдови, передає newsmaker.

"Громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, який застрелив двох людей у ​​Кишинівському аеропорту, помер", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про молдовського стрільця

30 червня в аеропорту Кишинева влаштував стрілянину 43-річний колишній спвробітник поліції Таджикистану Рустам Ашуров, який намагався втекти до Молдови, після того, як 23 червня проти нього порушили справу за викрадення першого заступника голови одного з банків Душанбе.

Ашуров прилетів рейсом з Туреччини, однак за словами прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана, йому заборонили в’їзд із міркувань безпеки.

Нападника затримали, однак він встиг застрелити двох людей під час конвоювання до стерильної зони. Загинули співробітники прикордонної поліції та служби безпеки аеропорту. Нападник вихопив пістолет в одного з них.

Читайте також: